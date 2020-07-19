16 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 491'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 310 test yapılırken, 924 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 219 bin 641 oldu. Bugün 997 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 202 bin 010'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 398, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 246 olduğu açıklandı.

“Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Her gün bine yakın hastamız şifa buluyor, bine yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı” ifadelerini kullandı.