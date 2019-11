16 kazada 35 kişi yaralandı

Buna göre Bahçelievler Mahallesi’nde E.K yönetimindeki otomobil park halinde iken sürücünün kapıyı açması sonucu A.D yönetimindeki elektrikli bisiklet sürücüsü kapıya çarpması sonucu yaralandı. Aynı mahallede B.B yönetimindeki araç seyir halinde iken aniden önüne çıkan A.O isimli kişinin yönetimindeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca A.B yönetimindeki kişiye çarparak yaraladı.

Çepni Mahallesi’nde A.C yönetimindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı. Sürücü yaralanarak hastanelik oldu. İkizler Benzinliği civarında yaşanan kazada ise U.D yönetimindeki araç M.T isimli kişiye çarparak yaraladı. Aynı bölgede Ş.K yönetimindeki araç O.Ö yönetimindeki motosiklete çarpınca motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Aynı yerde diğer kazada ise Y.H ve S.C yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.K yaralandı.

Buharaevler Mahallesi’nde B.Y ve E.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte M.Y, E.A.Y ve A.M.Y isimli kişiler yaralanarak hastanelik oldu. Aynı mahallede M.Ç yönetimindeki araç E.Ç isimli kişiye çarparak yaraladı. Aynı bölgedeki diğer kazada ise M.E yönetimindeki araç S.A isimli kişiye çarparak yaraladı.

Çepni Mahallesi’nde V.E.T ile S.G yönetimindeki araçların çarpışması sonucunda yaşanan kazada ise iki sürücü ile birlikte Ö.T isimli kişi yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’nde S.Y yönetimindeki araç ile K.Y yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada ise iki sürücü ve S.C.Y isimli kişi yaralandı.

Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde A.G yönetimindeki araç ile M.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte H.T ve H.T isimli kişiler yaralanarak hastanelik oldu.

Alaca Denizhan Mahallesi’nde ise M.Ö ve M.E.Y yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü de hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı. Alaca Günhan Mahallesi’nde S.O ve E.O yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte F.G isimli kişi yaralandı.

Üçtutlar Mahallesi’nde M.S.K yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan T.K yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde H.G yönetimindeki araç ile F.T yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte S.K isimli kişi yaralandı.

