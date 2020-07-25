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16 can kaybı, 921 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 921 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 103 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Güncel 25.07.2020, 21:39
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16 can kaybı, 921 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 25 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 596 oldu. Bugün toplam 43 bin 312 test yapılırken, 921 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 225 bin 173 oldu. Bugünkü bin 103 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 208 bin 477'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 386, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 252 olduğu açıklandı.

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