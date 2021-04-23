150 bin mahlep ağacının aşılanmasına başlandı

İskilip’in Kayaağzı Köyü'nde 6 -7 yıl önce mahlep ağaçları dikilmiş bölge proje kapsamında kiraz kalemleri ile aşılanacak.

Konu hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, söz konusu bölgede yaklaşık 6-7 yıl önce mahlep ağaçlarının dikilmiş olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Bizim tespitlerimize göre burada 100-150 bin arası civarında mahlep dikimi yapılmış. Buraya dikilmiş fidanları sahada gördük. Geçen yıl itibariyle onları inceledikten sonra bunların aşılanması gerektiğine karar verdik. Tabi mahlebe en uygun aşılama kiraz ve vişne ağaçlarıyla olmaktadır. Bu yıl itibariyle 10 bin tane ağacımızı aşılamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bunu artırarak o bölgedeki bütün mahlepleri kiraz ve vişne ile aşılayarak Kayaağzı Köyü’ne bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. İnşallah üreticilerimize hayırlı olur. Buranın bakımını yakından takip edeceğiz” dedi.



Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Yılmaz Kaya da İskilip Kayaağzı Köyü’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yaptığı açıklamada Kayaağzı Köyü’nün kendileri için önemli olduğunu ifade eden Kaya, “Bu köyümüzden günde yaklaşık 3-4 ton civarında süt toplamaktayız. Bu köyümüz çalışkan bir köydür. Onun için bugün bunu başaracaklarına inanıyorum. Süt üretiminin yanında bölgedeki kiraz ve vişne üretiminden de elde ettikleri gelirin kendilerine bir katkısı olur diyorum. Bugün burada gelip çalışmaları yerinde gördüm. Sayın Valimize ve bu projeyi hazırlayanlara, emeği geçenlere, destekleyenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Mücahit Şahin de projenin başarılı olması temennisinde bulunarak, “Köyümüzde kiraz ve vişne sayesinde üretim yapılarak ekonomiye katkı sağlanır” dedi.

(Haber Merkezi)