150 bin lira değerinde malzeme çalan 8 hırsız yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Deliler Köyü yol ayrımında bulunan iş yerinden piyasa değeri 100 bin lira olan bir iş makinasının kırıcı malzemesini çalan 5 şüpheli ve Çorum Merkez Pınarçay OSB’de faaliyet gösteren iş yerinden ise piyasa değeri 50 bin lira olan krom plakaları çalan ikisi işyeri personeli 3 kişi, JASAT, KOM Şube ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların ikametlerinde ve çaldıkları malları sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.