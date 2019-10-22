15 yaşındaki kızdan babasına “cinsel istismar” suçlaması

Babasının küçük yaşlardan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimse inanmaz diye o zamanlar sustuğunu, biraz büyüyünce önce öğretmenine anlatıp şikayetçi olduğunu belirten K.K. ifadesinde, babasının kendisini okşamalarını babaannesine söylediğini, onun da çok kızdığını, ancak babasının istismarlarına devam ettiğini anlattı.

Çeşitli suçlardan da sabıkası bulunan baba A.K., Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Kızı ise duruşmaya SEGBİS'le bağlanarak ifade verdi. Giresun’da ve Sungurlu’da yaşadığı istismarları anlatan 15 yaşındaki kız, babasının cezaevinden telefon ettiğinde bile kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini öne sürerek, telefon kayıtlarının çıkarılmasını talep etti.

“Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla yargılanan A.K. ise duruşma boyunca sürekli ağlayıp kızının kendisine iftira attığını belirterek iddiaları reddetti ve “Ben babayım, böyle şeyleri nasıl yaparım?” dedi.

Kızının erkek arkadaşlarının bulunduğunu, kendisinin kızını bu ilişkilerden uzak tutmaya çalıştığını, onun da kinlendiği için kendisine iftira attığını savunan baba, “Bir evlat babasını nasıl böyle itham edebilir?” diye konuştu. Mahkeme heyeti bazı şahitlerin dinlenmesi ve diğer eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (Yusuf ÇINAR)