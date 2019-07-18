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15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar

Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Teheccüd Namazı ile noktalandı.

15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar

Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Teheccüd Namazı ile noktalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:00
15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar

Çorum Valiliği organizesi ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin ardından başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İnsani Değerler Platformu Sözcüsü ve HİTÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Işık olmak üzere çok sayıda İDP bünyesindeki sivil toplum kuruluşunun yöneticileri Saat Kulesi’nde Teheccüd Namazı kıldılar.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda; “Bundan üç yıl önce 15 Temmuz'da karanlık bir gecede hainlerin kurduğu tuzağı selalar, birlik nidaları, teheccüdler ve kalbi dualarla aydınlık bir sabaha çıkartan, bizi felaha erdiren Rabbimize hamd ediyorum. Vatandaşlarımızla vatanı beklediğimiz meydanda geceyi Teheccüd Namazı ile noktaladık. Tıpkı üç yıl önce 27 gece olduğu gibi birliğimiz için Rabbimize el açtık, dua ettik.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzde 3 yıl önceki ruhla demokrasi nöbeti tutan, bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

“Hem uyumak hem uyanmak” anlamına gelen Teheccüd sözcüğü terim olarak “geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı” anlamına geliyor.

(Volkan SINAYUÇ)

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