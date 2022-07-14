“15 Temmuz’da millet demokrasiye sahip çıktı”

Mesajında, 15 Temmuz’un bu milletin kendi iradesine, demokrasisine, çok sesliliğine sahip çıktığı, kaderine hükmetmek isteyen totaliter düzene, ötekileştirmeye ve adaletsizliğe boyun eğmediği, haksızlık karşısında elif gibi dimdik durarak bir tarih yazdığı gece olduğunu söyleyerek halkımızın din, dil, ırk ve ideoloji gözetmeksizin, omuz omuza, tek yürek meydanlara koşarak, temel hak ve özgürlüklerine canı pahasına karşı çıktığını ifade eden İl Başkanı Coşgunsu, “Kendinle gurur duy Türkiye! Bu zafer senin!15 Temmuz ruhuyla kurduğun GELECEK senin eserindir” dedi.

Türk milletinin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında, hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşen 251 vatandaşımızın ve 2 bin 193 gazinin isimlerinin tarihe ve kalplere silinmemek üzere kazındığını ifade eden Coşgunsu, hainlere geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesinin asla unutulmayacağını dile getirerek, “Bu duygularla 15 Temmuz'da vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz'un kahraman gazilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

