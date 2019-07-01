15 Temmuz’a özel Esat Kabaklı konseri

36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısının sonunda ülkemiz açısından son derece önemli olan ve milletin yeniden dirilişinin yazıldığı tarih olan 15 Temmuz’un geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın bu güne özel bir konser düzenleyeceklerini de ifade etti.

Çorum Belediyesi olarak festivalin ardından gelen bu günü de unutmadıklarını ifade eden Başkan Aşgın, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden başta Çorumlular olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilerken, gazilere de esenlikler temenni etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü Esat Kabaklı konseri ile taçlandıracaklarını vurguladı.

Aşgın, fuar alanında yapılacak konsere tüm Çorumluları ellerinde bayraklarıyla davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)