“15 Temmuz, yeniden dirilişin simgesi”

Ahlatcı, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında ; “Bir millet düşünün Orta Asya’dan çıkarak 1071’de Malazgirt’te, 1299’da Söğüt’te, 1453’de İstanbul’da, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vatan, bayrak ve milli değerleri uğruna dünya tarihine damga vuran destanlar yazsın. İşte bu asil Türk milletidir ki, aziz ecdadının diriliş destanlarıyla dolu tarihini asla unutmayan gerektiğinde yeni destanlar yazmaya payidar bir millettir. 15 Temmuz da vatanımızın destanlaşan ve yeniden dirilişini simgeleyen bir gündür. Evet, bir gündür çünkü hain Fetö terör örgütü mensupları Türk milletinin birlik ve beraberliğine sadece sayılı saatlerle dayanabilmiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajının devamında; “Yanılmışlardı o karanlık hesaplarını yaparken darbeciler. En büyük hatalarıydı geçmiş darbeleri örnek almak ve Peygamber Ocağı şanlı ordumuzu da bu hainliğe dahil etmek. Unutmuşlardı Mehmet Akif’in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasını, unutmuşlardı egemenliğin kayıtsız şartsız millet de olduğu bir ülkede tek bir sözün Türk milletine yeteceğini. İşte o sözler o gece kendi canını da ortaya koyarak, ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese kararlılıkla “Biz bu uğurda Ölümüne! Ölümüne!” diye seslenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aitti. Artık kim durdurabilirdi korkuyu korkutanları, ölümü öldürenleri, darbeye darbe yapanları. Durduramadı da vatanına göğsünü siper eden Ömer Halis Demirleri, Erol Olçokları” dedi.

“Tüm dünya görmüştür ki 15 Temmuz kendi tarihini yine kendi yazan asil Türk milletinin bir eseridir” ifadelerini kullanan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bu duygu ve düşünceler ile milli irademize, vatanımıza ve milletimize kast edenlere karşı, canlarını siper ederek tarihimizin altın sayfalarına adlarını kanlarıyla yazdıran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ve belirtmek istiyorum ki ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı 15 Temmuz Destanını unutturacağız” dedi. (Haber Merkezi)

