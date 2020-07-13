15 Temmuz yarışmaları sonuçlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler arasında öykü, Kahramanlarıma Mektup ve Resim ve Afiş yarışmasının sonuçlandığı açıklandı. Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasından katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür ederek dereceye girenleri kutladı.

Buna göre Ortaokul öğrencileri arası öykü yarışmasında Alaca Sakarya Ortaokulu’ndan Fatıma Zehra Çelik “Vatan Sağolsun” eseri ile birinci, Uğurludağ Ortaokulu’ndan Yağmur Karataş “Bir Kahramanlık Hikayesi” ile ikinci oldu.

Lise öğrencileri arası öykü yarışmasında ise Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Su Tarhan birinci, Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Burcu Doğan ikinci, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Üveyik üçüncü oldu.

Kahramanlara mektup yarışmasında Mecitözü Yatılı Bölge Okulu’ndan Kader Aslan, Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Hatice Gül Gökgüney, Sungurlu Fatih Ortaokulu’ndan Zehra Rümeysa Köylü, Ş. Mustafa Solak MTAL’den Tüğsem Özejdar, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Görkem Ali Akyol, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi’nden Adem Alper Danacı dereceye girerken;

Resim ve Afiş yarışmasında ise Kargı Atatürk Ortaokulu’ndan Gülsena Poyraz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Ömer Utku Gümüş, Alaca Sakarya Ortaokulu’ndan Utku Salih Deniz, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Begüm Zümra Işık, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi’nden Melih İnal ve İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nden Nisa Semerci dereceye girmeyi başardı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri yarın akşam Hürriyet Meydanı’nda yapılacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde dağıtılacak.

(Haber Merkezi)