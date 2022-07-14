15 Temmuz yarışmaları sonuçlandı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması ve lise öğrencilerine yönelik ise kompozisyon yarışması düzenlenmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme komisyonu tarafından yapılan çalışma ile yarışmalarda dereceye girenler açıklandı.

Buna göre Resim Yarışması’nda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Azra Topakkaya birinci, İskilip Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Eyüp Uludağı ikinci ve 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Beyza Yılmaz üçüncü oldu.

Kompozisyon Yarışması’nda ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Rukiye Nur Yurttaş “Demokrasi Davası” isimli eseri ile birinci olurken; Şehit Osman Arslan Kız Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hilal Demirden “On Beş Temmuz Gecesi Sonsuzluğun Hecesi” eseri ile ikinci, Sungurlu Fen Lisesi’nden Muhammed Ali Kayaalp ise “Diriliş 15 Temmuz” eseri ile üçüncü oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

