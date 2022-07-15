“15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi”

Mesajında, “Bir millet düşünün Orta Asya’dan çıkarak 1071’de Malazgirt’te, 1299’da Söğüt’te, 1453’de İstanbul’da, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vatan, bayrak ve milli değerleri uğruna dünya tarihine damga vuran destanlar yazsın. İşte bu asil Türk milletidir ki, aziz ecdadının diriliş destanlarıyla dolu tarihini asla unutmayan gerektiğinde yeni destanlar yazmaya payidar bir millettir” ifadelerini kullanan Ahlatcı, 15 Temmuz’un da vatanın yeniden dirilişini simgeleyen bir gün olduğunu belirtti.

Hain Fetö terör örgütü mensuplarının Türk milletinin birlik ve beraberliğine sadece sayılı saatlerle dayanabildiğini kaydeden Ahlatcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yanılmışlardı o karanlık hesaplarını yaparken darbeciler. En büyük hatalarıydı geçmiş darbeleri örnek almak ve Peygamber Ocağı şanlı ordumuzu da bu hainliğe dahil etmek. Unutmuşlardı Mehmet Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” duasını, unutmuşlardı egemenliğin kayıtsız şartsız millet de olduğu bir ülkede tek bir sözün Türk milletine yeteceğini. İşte o sözler o gece kendi canını da ortaya koyarak, ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese kararlılıkla “Biz bu uğurda Ölümüne! Ölümüne!” diye seslenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aitti. Artık kim durdurabilirdi korkuyu korkutanları, ölümü öldürenleri, darbeye darbe yapanları. Durduramadı da vatanına göğsünü siper eden Ömer Halis Demirleri, Erol Olçokları.” (Haber Merkezi)

