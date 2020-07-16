“15 Temmuz Türk Milletinin yeniden dirilişidir”

Milletin dini duygularını sömürerek kendine yer edinen FETÖ ihanet şebekesinin 4 yıl önce emperyalist efendilerinin talimatıyla gözünü kararttığını 251 vatandaşı şehit ettiğini ancak Türk Milletinin canı pahasına darbeye karşı çıkarak engellediğini vurgulayan Karapıçak, Bütün dünyaya Türk’e kefen biçilemeyeceğini gösteren Aziz şehitleri bir kez daha rahmetle yad ettiklerini gazilere minnettarlıklarını dile getirdiklerini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminden pek çok ders çıkarmak gerektiğini vurgulayan Karapıçak, devletin içinde oluşturulan paralel yapılanmanın nedenli bir güvenlik sorunu oluşturduğunun yaşanarak görüldüğünü ifade etti. Karapıçak, “Sadece bizim tarihimizin değil dünya tarihinde emsali görülmemiş bir ihanetle karşılaştığımız unutulmamalıdır. İhanet şebekesinin bütün milli ve manevi değerleri nasıl istismar ettiği akıllardan çıkarılmamalıdır.

Her şerden bir hayır çıkar düsturunun gereği olarak 15 Temmuz bir milli uyanışa ve dirilişe vesile olmuştur. Yeni Kapı Ruhu ile ortaya çıkan milli irade Cumhur ittifakında vücut bulmuştur. Milletimiz müsterih olsun Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Hareket var oldukça Türk Devletinin Bekası ve Türk Milletinin varlığı teminat altındadır.

Vatanını, Milletini müdafaa uğrunda şehadete erişen tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında hayatını kaybeden şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyor, gazilerimize de şifalar dileyerek minnetlerimizi sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)