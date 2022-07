Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Çiftçi, “Cenabı Hak aziz milletimize bir daha böyle karanlık günleri, geceleri yaşatmasın” diyerek, “Allah devletimizi, milletimizi kazalardan, belalardan, darbelerden, afetlerden orman yangınlarından iç ve dış tehditlerden, iç ve dış düşmanlardan korusun. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

15 Temmuz’un Türk milletinin tarihten silinme çabası olduğunu kaydeden Çiftçi, şunları kaydetti:

“15 Temmuz aslında ne bir darbe girişimidir ne bir ihtilal girişimidir. Tam olarak ifade etmek gerekirse 15 Temmuz Türk milletini tarihten silme, ülkemizi bu coğrafyadan silme, milletimizi tarih sahnesindeki varlığına son verme projesinin adıdır. Darbelerde maksat meşru iktidarın gitmesi yerine darbecilerin gelmesi yani vesayet odaklarının iktidar olmasıdır. İktidarın el değiştirmesidir. Ülkemizde bu 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de sahnelenmiştir. Ama 15 Temmuz'un maksadı bu değildi. 15 Temmuz bir ihtilal girişimi değildi. İhtilaller sistemi kökten değiştirmeyi amaçlayan radikal hareketlerdir. 15 Temmuz Türk milletinin tarihten silinme çabasıydı. Onun için 15 Temmuz'u unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Milletimizin görsel hafızasında sürekli canlı tutmaya gayret göstermeliyiz. Atalarımızın güzel bir sözü var su uyur düşman uyumaz dolayısıyla düşmanın her zaman uyanık olduğunu bizi yine tuzağa düşürmeye yeltendiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu coğrafyada var olmak istiyorsak, bu coğrafyada yaşamak istiyorsak her an için terakkuzda olmalı, birlik ve beraberliğimizi sürekli muhafaza etmeliyiz.” (İHA)