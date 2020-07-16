“15 Temmuz tek yürek olmanın timsali”

Bu darbe girişimi sırasında milletin asil evlatlarının 1071'de Malazgirt Zaferinde olduğu gibi, bu coğrafyaya vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Sarı, “Milletimiz, Anadolu topraklarını daim bir hayat alanı olmanın ötesinde, istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Milletimiz, vatanına, bayrağına saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da nasıl bir cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanların o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdığını belirten Sarı, halkın, demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koyduğunu söyledi. Sarı, “Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceği bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, vatanı için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum” dedi.(Haber Merkezi)