“15 Temmuz tarihimizde bir kırılma noktası oldu”

Hak-İş Konfederasyonu tarafından yayınlanan bildiride, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine tanık olduğu belirtilerek, “Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Hak-İş’in bildirisinde daha sonra şöyle denildi: “Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur.”

(Haber Merkezi)

