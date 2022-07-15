15 Temmuz şehitlerinin kabri başında dua edildi

Hain darbe girişiminin 6’ncı yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de milli iradeye sahip çıkma kararlılığı içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda şehit düşen üniversite öğrencisi Mustafa Avcu’nun Eskikaradona Köyü’ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Protokol üyeleri TÜRKSAT saldırısında şehit düşen hemşehrimiz Ali Karslı’nın Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrinde de biraraya geldi. Programda Ali Karslı ve Mustafa Avcu başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Vali Çiftçi ile protokol üyeleri ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Ümit Çoban ve Akif Kapaklı’nın ailesi, 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Kapaklı, Mustafa Türkyılmaz’ı da evlerinde ziyaret etti.

Protokol üyeleri ayrıca Eskikaradona Köyü’nde hem vatandaş hem de çocuklarla buluşurken aynı köyde bulunan terör şehidi J. Er Hamza Bıçakcı’nın kabrini de ziyaret ederek dua etmeyi unutladı.

(Volkan SINAYUÇ)

