15 Temmuz şehitlerine Mevlid-i Şerif okutuldu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında camilerde şehitler için dua edilerek Mevlid-i Şerif okutuldu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında öğle namazı öncesinde Ulucami’de düzenlenen Kuran’ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif etkinliğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun oturulan anma etkinliğinde din görevlileri tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua da yapıldı. Programda ayrıca şehitlerimiz için okunan hatim duaları şehitlerin ruhlarına armağan edildi. Program sonunda Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cemaate gül suyu, lokum ve şeker ikramında bulunuldu.

(Haber Merkezi)