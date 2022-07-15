15 Temmuz şehitlerine Mevlid-i Şerif okutuldu
Çorum’da 15 Temmuz şehitleri için Ulucami’de Mevlid-i Şerif okundu.
Güncel 15.07.2022, 19:17
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında camilerde şehitler için dua edilerek Mevlid-i Şerif okutuldu.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dün Cuma namazı öncesinde Ulucami’de düzenlenen Kuran’ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda şehitler için okunan hatim duaları şehitlerin ruhlarına armağan edilirken, cami çıkışında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cemaate gül suyu, lokum ve şeker dağıtıldı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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