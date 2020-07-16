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15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 81 ilde saat 00.13’te şehitler için sela okundu.
Güncel 16.07.2020, 09:11
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15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından yapılmaya çalışılan ama Türk milletinin mücadelesi ile püskürtülen darbe girişimi dördüncü seneyi devriyesine girdi. Yurdun dört bir yanında düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde saat 00.13'te aynı anda sela sesi yükseldi.
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