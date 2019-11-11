15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Erasmus Projesi kabul edildi

Her yıl binlerce kızın, toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle okuldan ayrıldığının kaydedildiği açıklamada projenin bunu önlemek, kız öğrencilerin okullarda gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek, öğrenciler arasında farkındalık yaratmayı ve cinsiyet eşitsizliğini önlemeyi amaçladığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca bilimsel gelişmelerde, STEM ve Robotik kodlama faaliyetlerinde, bilgisayar teknolojisini kullanma ve uygulamalarında kızlara yönelik güçlü önyargı ve ayrımcılığın ortadan kaldırmasının hedeflendiği ifade edildi. (Haber Merkezi)