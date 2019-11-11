15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Erasmus Projesi kabul edildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Türkiye koordinatörü olduğu, “2019-1-ES01-KA229-065694_6” numaralı ‘Gender Inequality In School’ (Okullardaki Cinsiyet Ayrımı) projesi kabul edildi. Yapılan açıklamada İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan ortağı olduğu projenin ilk hareketliliğinin Aralık ayında İspanya’ya yapılacağı ve projenin okullardaki cinsiyet ayrımını konu aldığı ifade edildi.