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15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Erasmus Projesi kabul edildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Türkiye koordinatörü olduğu, “2019-1-ES01-KA229-065694_6” numaralı ‘Gender Inequality In School’ (Okullardaki Cinsiyet Ayrımı) projesi kabul edildi. Yapılan açıklamada İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan ortağı olduğu projenin ilk hareketliliğinin Aralık ayında İspanya’ya yapılacağı ve projenin okullardaki cinsiyet ayrımını konu aldığı ifade edildi.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Erasmus Projesi kabul edildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Türkiye koordinatörü olduğu, “2019-1-ES01-KA229-065694_6” numaralı ‘Gender Inequality In School’ (Okullardaki Cinsiyet Ayrımı) projesi kabul edildi. Yapılan açıklamada İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan ortağı olduğu projenin ilk hareketliliğinin Aralık ayında İspanya’ya yapılacağı ve projenin okullardaki cinsiyet ayrımını konu aldığı ifade edildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:03
15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin Erasmus Projesi kabul edildi

Her yıl binlerce kızın, toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle okuldan ayrıldığının kaydedildiği açıklamada projenin bunu önlemek, kız öğrencilerin okullarda gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek, öğrenciler arasında farkındalık yaratmayı ve cinsiyet eşitsizliğini önlemeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bilimsel gelişmelerde, STEM ve Robotik kodlama faaliyetlerinde, bilgisayar teknolojisini kullanma ve uygulamalarında kızlara yönelik güçlü önyargı ve ayrımcılığın ortadan kaldırmasının hedeflendiği ifade edildi. (Haber Merkezi)

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