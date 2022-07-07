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15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

Atletizm İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu gerçekleşti. 

Güncel 07.07.2022, 19:58
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15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

Fuar Alanı Koşu Pisti'nde gerçekleşen yarışlar yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılırken, 65 sporcu dereceye girebilmek adına ter döktü. 1000 metre yıldız kızlar yarışlarında Yaren Tivriz 3 dakika 29 saniye 86 saliselik derecesi ile birinci olmayı başarırken, Feyza Canan Ardıç 3 dakika 59 saniye 87 saliselik derecesi ile ikinci, Elif Koçak 4 dakika 8 saliselik derecesi ile üçüncü, Hayrunissa Aksoycuk ise 4 dakika 29 saliselik derecesi ile dördüncülüğü elde etti. 1500 metre yıldız erkek yarışlarında ise Kazım Berk Hoşgör 4 dakika 51 saniye 54 saliselik derecesi ile birinci, Mustafa Eren Boran 5 dakika 5 saniye 83 saliselik derecesi ile ikinci, Mustafa Güler 5 dakika 24 saniye 48 saliselik derecesi ile üçüncü, Mert Ali Erdal 5 dakika 50 saniye 64 saliselik derecesi ile dördüncü oldu.

2000 metre Genç kızlar yarışlarında birincilik kürsüsüne 8 dakika 5 saniye 55 saliselik derecesi ile İlknur Küçükgüler çıkarken, Betül Kapulukaya 8 dakika 59 saniye 92 saliselik derecesi ile ikinci, Sudenaz Koçak 9 dakika 44 saniye 34 saliselik derecesi ile üçüncü, Dilara Hüviyetli 11 dakika 49 saniye 51 saliselik derecesi ile dördüncü olmayı başardı. 3000 metre genç erkek yarışlarında ise Salih Anaç 9 dakika 55 saniye 3 saliselik derecesi ile birinci, Ömer Önder Karabulut ise 10 dakika 39 saniye 50 saliselik derecesi ile ikincili elde etti. 3000 metre büyük bayanlar yarışlarında ise Meral Özgür 21 dakika 37 saniye 82 saliselik derecesi ile birincilik kürsüsüne çıkan isim olurken,  3000 metre büyük erkeklerde Seydi Kaan Yurdakul 10 dakika 22 saniye 30 saliselik derecesi ile birinci olmayı başardı.
Son yapılan 3000 metre veteran yarışlarında ise birincilik kürsüsüne diğer yarışlarda olduğu gibi yine Halil Özsoy çıkarken, Abdullah Yılmaz da ikinci olmayı başardı. İsmail Cam üçüncü olurken, Cengiz Akdiken ise dördüncülüğü elde etti.
Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ve Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül'ün de katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)
 

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