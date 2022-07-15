15 Temmuz şehitleri anıldı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.
Güncel 15.07.2022, 19:13
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Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Ziyarette şehitler için Kur'an okunup dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Çiftçi, törenin ardından kentteki 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle gazilere de ziyarette bulundu.
(AA)
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