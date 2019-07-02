15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne ziyaretçiler akın ediyor

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü öncesinde Gazi Caddesi üzerindeki iki katlı olan ve yaklaşık 3.5 milyon TL’ye malolan müze şu günlerde de ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nin 1'inci katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katında ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor.

Müzede yurt genelinde o gece yaşananları anlatan fotoğraflar Türkiye’deki tüm şehitlerin isimleri, Çorumlu şehitler Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Müzede ayrıca darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir için ise özel bir bölüm bulunuyor.

(Volkan SINAYUÇ)