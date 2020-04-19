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15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne sergi alanı

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne sergi alanı yapmak üzere ihale düzenledi.

15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne sergi alanı

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne sergi alanı yapmak üzere ihale düzenledi.

19 Nisan 2020 Pazar 20:49
15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne sergi alanı

15 Temmuz Şehitleri Müzesi Sergi Alanı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda açık ihale usulü ile ihale edildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler uyarınca sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen ihaleye 4 firma teklif sundu. Buna göre ilimiz merkez Karakeçili Mahallesi 837 Ada 18 Parselde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nin giriş katında 223,3 metrekare alanda yapılacak 360 bin 899 TL yaklaşık maliyeti bulunan sergi alanı için Yakup Uslu 185 bin TL, Öznur Uysal 298 bin TL, Öner Proje Mermer İnşaat Mühendislik 394 bin TL ve Demirlibahçe Ekmek Gıda İnşaat ise 600 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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