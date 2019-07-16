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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sanıklarının cezası onaylandı

İstinaf Mahkemesi, Fettulahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sanıklarının cezası onaylandı

İstinaf Mahkemesi, Fettulahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 21:45
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sanıklarının cezası onaylandı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Çorumlu ünlü reklamcı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 72 sanık “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.“Anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 22 sanık 17’şer yıl 6’şar ay, 5 sanık ise 15’şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünün önemli bir aşamasını oluşturan Boğaziçi Köprüsü/15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olaylar kapsamında, sanıkların Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından, Kuleli Askeri Lisesinden ve Yalova Hava Meydan Komutanlığından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiklerini anlattı.

Sanıkların Anadolu - Avrupa istikameti Anadolu ayağında bulunan gişeler kısmından yolu trafiğe kapattıkları belirtilirken darbe teşebbüsünün planlı bir parçasını gerçekleştirmek üzere hareket eden sanıkların geldikleri yol güzergahı üzerinde kendilerine direnen ve uyaran vatandaşları ve bazı kamu görevlilerini darp ettikleri, hürriyetlerini kısıtladıkları, darbeye karşı direnen vatandaşların bir kısmını ateşli silahlarla öldürmeye teşebbüs ettikleri vurgulandı. Vatandaşların bir kısmının sanıklar tarafından şehit edildiği, kamuya ve kişilere ait araçlara zarar verdikleri belirtildi.

Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan’ın da aralarında bulunduğu 99 sanık hakkında verilen hapis cezalarını kararını onadı. 44 sanık hakkında verilen beraat kararına ilişkin de istinaf başvurularının esastan reddine hükmeden Daire, yerel mahkemenin kararını onamış oldu.

Daire, yerel mahkemenin beraat ve ceza kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

(İHA)

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