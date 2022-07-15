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15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz’un yıl dönümünde Sungurlu’da ilk etkinlik, şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi. 

Güncel 15.07.2022, 18:48
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15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önüne atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı’nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. 
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016 tarihi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Fetullahçı terör örgütü mensupları 15 Temmuz 2016 tarihinde yıllarca planladıkları hain planlarını uygulamaya koydular. Devletimiz ve demokrasimize karşı darbe girişimi gerçekleştirdiler. Bu darbe girişimi sonucunda 251 insanımızı şehit ettiler ve 2 bin 500’ün üzerinde insanımızı da yaraladılar. Amaçları, seçilmiş hükümeti yıkarak, terör örgütü liderinin ruhani liderliğinde bir totaliter rejim inşa etmekti. Ancak, demokrasi sevdalısı vatandaşlarımızın ile dürüst ve devletine bağlı kamu görevlilerimizin karşı duruşu sonucunda bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 15 Temmuz ülkemiz için şu anlama gelmektedir: Bu ülkede artık darbe yapmak mümkün olmayacaktır. İnsanlarımız demokrasiye ve seçilmiş hükümetine sahip çıkacaktır. FETÖ hala gizli örgütlenmesine devam etmeye çalışmaktadır. Üyelerinin umutlarını diri tutmak için her türlü çabayı sergilemektedir. Bu yüzden bizler de uyanık olmalıyız. Bu tehlikenin çok yakın ve büyük olduğunu asla unutmamalıyız. FETÖ ve onun takipçilerinin gerçek yüzünü çocuklarımıza anlatmalı ve tedbirli olmalıyız. Bu duygularla demokrasimize sahip çıkarken şehit olan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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