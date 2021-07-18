15 Temmuz ödülleri dağıtıldı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlama programında aldı.

Binlerce Çorumlunun birlik beraberlik örneği sergilediği törende “Türkiye Geçilmez” konulu resim yarışmasının ortaokul kategorisinde dereceye giren Ecrin Esila Karaçam, Zeynep Çörüş ve Zeynep Ecrin Boyvat’a ödüllerini Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç verirken, lise kategorisinde ise Derya Aydın, Gönülsu Gönüllü ve Ali Eren Ağbal’a ödüllerini Vali Yardımcısı Tamer Orhan verdi.

Ortaokul kompozisyon kategorisinde dereceye giren Fatma Sude Aksoy, Gaye Akça ve İremsu Beyaz ödülünü Vali Yardımcısı Recep Yüksel, lise kategorisinde dereceye giren Melek Kaplan, Burcu Doğan ve Cansu Ünal’a ise ödülünü Baro Başkanı Kenan Yaşar verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

