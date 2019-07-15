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“15 Temmuz iftihar silsilesinin son halkası”

Çorum Baro Başkanı Av.Kenan Yaşar, 15 Temmuz tarihinde siyasi tarihin en büyük ihanetlerinden birinin, milletin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştüğünü dile getirdi.

“15 Temmuz iftihar silsilesinin son halkası”

Çorum Baro Başkanı Av.Kenan Yaşar, 15 Temmuz tarihinde siyasi tarihin en büyük ihanetlerinden birinin, milletin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştüğünü dile getirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
“15 Temmuz iftihar silsilesinin son halkası”

15 Temmuz 2016 gecesi ülkede bir darbe girişimi yaşandığını, FETÖ terör örgütü ve bu örgüte mensup bir kısım üniformalı hain teröristin, kendisine ülkenin güvenliğini korumak için emanet edilen silahların, tankların namlusunu halka çevirme cesaretini gösterdiğini anlattı.

Milletlerin tarihlerinde kader anları, dönüm noktaları bulunduğunu ifade eden Av. Kenan Yaşar, bu kritik anlardaki tavır ve duruşlarıyla toplumların, geleceklerine yön verdiğini, millet olmanın, kardeşliğin, aynı kaderi paylaşmanın şuuruna vardıklarını kaydetti.

Anadolu'nun vatan kılındığı Malazgirt Zaferi, İstanbul'un fethi, dünyanın en güçlü ordularının dize getirildiği Çanakkale zaferi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen zaferle taçlandırılan İstiklal Harbinin, Türk tarihinin köşe taşları olduğunu ifade eden Av. Kenan Yaşar, “İkinci yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı ise bu iftihar silsilemizin günümüzdeki son halkasıdır.

15 Temmuz gecesi milletimiz, tıpkı bir asır evvel Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna ve istikbaline kast eden elleri kırarak, bir kez daha iradesine sahip çıktı. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla Türk Milletinin her bir ferdi, o gece tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak, yekvücut halinde FETÖ'nün işgal teşebbüsünü püskürttü.

Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü.

Şüphesiz bu zaferde en büyük pay sahibi "Gün, vatana sahip çıkma günüdür" diyerek tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizdir.

Çorum Barosu olarak ülkemizde demokrasinin hakim olması ve her bir sorunun hukuk ve siyaset temelinde çözülmesi dileği ile hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle, özlemle ve şükranla yâd ediyor, gazilerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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