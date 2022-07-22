15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ın adı parkta yaşatılacak

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey Mahallesi Kapaklı 51.’nci Sokak’ta yapılan parkın açılış törenine katılan hemşehrimiz Turgut Aslan, isminin parka verilmesinin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Parkın açılışı için düzenlenen törene Gazi Turgut Aslan ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan ve darbe girişiminin ardından gelişen süreçte ailesinden ve vatandaşlardan gördüğü destek için teşekkür eden Aslan, “Çorum Belediyesi’nce yapılan parka ve bir caddeye adımın verilmesi, 6 yıl önce yaşanan bu mücadeleye desteğinizin büyük birer örneğidir. Bu mücadeledeki tüm gaziler ve şehit aileleri için gurur kaynağıdır. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehadete eren Çorum İmam Hatip Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşım Erol Olçok ve evladını rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Parkta sevdiklerinizle keyifli ve huzurlu zamanlar geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

TEM Daire Başkanlığı görevindeyken FETÖ'nün yapılanmasını ortaya koyan bir rapor hazırladığını ve rapor sayesinde FETÖ'nün "silahlı terör örgütü" olarak ilan edildiğini belirten Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili olarak bilgi vererek; “15 Temmuz'da infaz edilmek istendim. Büyük bir risk atlattım ama hamdolsun dimdik ayakta, karşınızda duruyorum. Vatanın ve milletin hizmetindeyim” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya da FETÖ'nün, vatan savunması için mücadele eden özel harekat polislerinin üzerine tonlarca bomba atacak kadar vicdansız bir örgüt olduğunu, takip etttiği darbe davalarında bunların yaptıklarını kabul etmediklerini vurguladı.

Nerede zulüm var, nerede mazlum varsa zalimin karşısında bayrağını alıp şehadet getirerek koşan yeryüzünde başka bir millet olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın da Turgut Aslan'ın vatanına, devletine, bayrağına, ezanına, Kur'an'a bağlı bir köylü çocuğu olduğunu anlattı. Aslan'ın, haktan ve adaletten yana tavır aldığının altını çizdi.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

(AA - Bilgehan KİRİŞCİ)

