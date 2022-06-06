15 Temmuz Gazisi Aslan’ın oğlu Furkan dünyaevine girdi

Turgut Aslan’ın oğlu Furkan ile Deniz çiftinin düğünleri önceki gün Beştepe’deki Ankara Atlı Spor Kulübü’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin’in şahitliğinde gerçekleştirilen düğün merasimine Çorum’dan da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Yılmaz Peker, Mahmut Sayın ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğüne ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile çok sayıda genel merkez yöneticisi de katıldı. Çorum’dan düğüne katılan davetliler 15 Temmuz kahramanı hemşehrimiz Turgut Aslan’ın oğlu Furkan ve Deniz çiftine ömür boyu mutluluk diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

