15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 15 fotoğraf sergileniyor.

Fotoğraf sergisi 17 Temmuz Cuma akşamına kadar kaymakamlık binası giriş katında alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.