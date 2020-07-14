15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Çorum'un Kargı İlçesi'nde kaymakamlık binası binası giriş katında 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Güncel 14.07.2020, 19:04
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15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 15 fotoğraf sergileniyor.
Fotoğraf sergisi 17 Temmuz Cuma akşamına kadar kaymakamlık binası giriş katında alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.
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