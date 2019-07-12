15 Temmuz etkinlikleri bugün başlıyor

Bugün başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Müzesi önünde 15 Temmuz anı defteri açılacak. Bugün 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nde fotoğraf sergisi de açılırken ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Hatıra ormanının bakım ve eksilen fidanlarının bakımı yapılacak. Cuma Namazında İl Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbe irad edileceğinin belirtildiği açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 15 Temmuz şehit aileleri ve Gazileri ziyaret edilecek.

Cumartesi günü İl Müftülüğü tarafından Ulucami’de şehitler için Hatm-i Şerif okutulacağının dile getirildiği açıklamada Pazar günü tüm kurum ve kuruluşların Türk Bayrağı ile donatılacağı ayrıca Vali Mustafa Çiftçi ev sahipliğinde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verileceği kaydedildi.

Etkinlikler 15 Temmuz günü şehitlik ve 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nin ziyaret edilmesi ile başlayacak, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin de ziyaret edileceği etkinlik çerçevesinde Kent meydanında şehitler anısına kan bağışı kampanyası düzenlenecek., Ulucami’de öğle namazı öncesi kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve cemaate kumanya ikramı ile devam edecek olan programda Hitit Üniversitesi tarafından saat 15.00’de Prof.dr. Abdullah Çolak’ın moderatörlüğünü yapacağı panel gerçekleştirilecek. Hitit Üniversitesi MYO Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’ndaki panele konuşmacı olarak 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman katılırken, “FETÖ’nün Kandimli Dicle Üniversitesi Örneği” konulu konuşması ile Prof.Dr. Mehmet Azimli, “15 Temmuzun Dini Kodları” isimli konuşması ile Prof.Dr. Mehmet Evkuran ve “Fetö’nün Tarihsel Zemini” konulu konuşması ile Doç.Dr. Zekeriya Işık da panelist olarak yer alacak.

15 Temmuz’da ayrıca Belediye tarafından saat 20.00’de program düzenlenecek. Fuar Alanında gerçekleştirilecek olan etkinlikte 15 Temmuz anı defterinin imzalanması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak. Protokol konuşmaları ile devam edecek olan programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konusu slayt gösterisi yapılacak. Ünlü sanatçı Esat Kabaklı’nın konseri ile devam edecek programda “Şehadet Şiirleri” konulu şiir dinletisi ve İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yönetiminde Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verilecek.

Etkinlikler 16 Temmuz saat 00.13’de tüm camilerden okunacak sala ile sona erecek. (Haber Merkezi)