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“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sincan’da görülen FETÖ davalarına katıldı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini yalnız bırakmayan Kavuncu, “15 Temmuz bir direniş ve bir diriliş destanıdır” dedi.

“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sincan’da görülen FETÖ davalarına katıldı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini yalnız bırakmayan Kavuncu, “15 Temmuz bir direniş ve bir diriliş destanıdır” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:33
“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”

Unutulan zulmün tekrarlanacağı uyarısında bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, davaları takip eden şehit yakınları ve gazilerle görüşerek sonuna kadar onların yanında olduğu mesajını verdi.

15 Temmuz’da yaşananları unutmayacağız ve unutturmayacağız diyen milletvekili Kavuncu, “Milletvekillerimizle birlikte, Sincan da FETÖ Terör Örgütü Davalarını takip ettik. Unutulan zulüm tekrarlanır. Unutamayız, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz'un bir direniş ve diriliş destanı” olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Aziz milletimiz selalarla, tekbirlerle ve hak namına nidalarla koştular tankların önüne. O geceyi hatırladığımızda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki süs havuzunda abdest alıp şehadete koşanları hatırlıyoruz. Allah'ım şehadetimi kabul eyle diye çığlıklar atarak darbecilerin, tankların üzerine yürüyenleri hatırlıyoruz. Ankara’da bombalanan ve bedeni bir yerde, başı bir başka yerde bulunan gencecik fidanları hatırlıyoruz. Kısacası o gece, 'Ölümü öldürenleri' hatırlıyoruz”

(İHA)

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