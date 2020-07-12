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15 Temmuz Destanı’nın 4. Yılı dünya çapında da yaşatılacak

15 Temmuz Destanı’nın dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek.

Güncel 12.07.2020, 19:07
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15 Temmuz Destanı’nın 4. Yılı dünya çapında da yaşatılacak

Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

ERDOĞAN’IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21:00’da Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
DEMOKRASİ ZAFERİNİ ANLATACAK PROGRAMLAR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadelenin ve demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümünde düzenlenecek programlar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı.

Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı. Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde “15 Temmuz Proje Takip Sistemi” kuruldu. (Haber Merkezi)

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