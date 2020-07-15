“15 Temmuz, demokrasi tarihe altın harflerle yazıldı”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Necati Gül, demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu duruş ile milletimizin, milli iradeyi hiçe sayan, darbelerle ülkeye boyun eğdirebileceğini, devleti ele geçirebileceğini düşünenlere açık ve net bir mesaj verdiğini kaydetti.

ZMO İl Temsilcisi Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz gecesi tüm dünya gördü ki, bir asır önce, yedi düvelin bir araya gelip tüm imkanlarıyla savaştığı Çanakkale’de herkesi şaşırtan bir zafere imza atan Türk milleti, 15 Temmuz’da da hain bir terör örgütünün, 40 yıllık ihanet planını bir güne kalmadan bozarak, tarihimize yeni bir zafer yazmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı bayrağımızın dalgalandığı mukaddes vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunarım.” (Haber Merkezi)