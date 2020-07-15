“15 Temmuz, demokrasi tarihe altın harflerle yazıldı”
Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Çanakkale’de herkesi şaşırtan bir zafere imza atan Türk milletinin, 15 Temmuz’da da hain bir terör örgütünün 40 yıllık ihanet planını bir güne kalmadan bozarak, tarihimize yeni bir zafer yazdırdığını bildirdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Necati Gül, demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu duruş ile milletimizin, milli iradeyi hiçe sayan, darbelerle ülkeye boyun eğdirebileceğini, devleti ele geçirebileceğini düşünenlere açık ve net bir mesaj verdiğini kaydetti.
ZMO İl Temsilcisi Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz gecesi tüm dünya gördü ki, bir asır önce, yedi düvelin bir araya gelip tüm imkanlarıyla savaştığı Çanakkale’de herkesi şaşırtan bir zafere imza atan Türk milleti, 15 Temmuz’da da hain bir terör örgütünün, 40 yıllık ihanet planını bir güne kalmadan bozarak, tarihimize yeni bir zafer yazmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı bayrağımızın dalgalandığı mukaddes vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunarım.” (Haber Merkezi)
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:15
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:17
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24