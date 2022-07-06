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15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açtı. 

Güncel 06.07.2022, 19:12
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15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

“15 Temmuz Şehitlerini” anmak ve öğrencilerde “15 Temmuz” bilincini oluşturmak amacıyla danışmanlığını Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ve Öğretim Görevlisi Neslihan Yılmaz Toprak’ın yürüttüğü proje çerçevesinde resim bölümünde eğitim gören gönüllü 15 öğrenci, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniğiyle “15 Temmuz” temalı resimler yaptı. 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi resim bölümü öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendiğini hatırlatan Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, “15 Temmuz temalı hazırlanan projenin temelleri 2021 yılında atıldı. Fakültemizde eğitim gören 15 öğrencimiz 15 Temmuz ile ilgili temalar belirleyerek portreler, figürler üzerinde çalışmalara başladılar. Çalışmaların Haziran ayında tamamlanmasıyla birlikte sergimizi oluşturduk. Sergimizin açılmasında destek veren Çorum Belediyesine teşekkür ederim” dedi. 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin güzel bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Üniversitemiz ve öğrencilerimizin yaptıkları iş çok kıymetli. Hocalarımızın öğrencileri böyle bir temaya yönlendirmeleri ve böyle bir temaya danışmanlık yapıyor olmaları çok kıymetli. Bu anlamda üniversitemiz ve resim bölümüne çok teşekkür ederim. Hemşehrilerimizden hem 15 Temmuz Şehitler Müzesi hem de öğrencilerimizin yaptıkları bu kıymetli çalışmaları görmelerini diliyorum. Çok güzel çalışmalar. Görünce hak verecekler” ifadelerini kullandı. 

Eserler 15 Temmuz Şehitler Müzesine bağışlandı 
15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller ve portre çalışması yaparken, eserler öğrenciler tarafından Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne bağışlandı. 
Eserlerin müzede yer almasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Yardımcısı Candan, “Eserlerimizi onurla şerefle sergileyeceğiz. Çok kıymetli. Bu ve bunun gibi çalışmalara her zaman destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu. 

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