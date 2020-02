“1.5 milyon pos cihazının kullanım ücreti kalkmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “BDDK’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin yeni düzenlemesiyle ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyonların düşürülmesinin tüm kesimler adına sevindirici olduğunu kaydetti. Bankaların hizmet karşılığı aldığı bazı ücretler ile komisyonların, başta küçük esnaf olmak üzere tüm ticari işletmelere yük getirdiğini belirten Palandöken, yapılan düzenleme ile bu kesintilerin düşürülmesinin esnaf ve vatandaşlar için olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu düzenlemelere ek olarak esnafın kullandığı POS cihazlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

“POS KULLANIM ÜCRETLERİNE YÜZDE 20 ZAM YAPILMIŞTI”

Yapılan son düzenlemelere ek olarak POS kullanım ücretinin tamamen kaldırılması ve POS cihazı komisyon oranlarının aşağı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “16 Ekim 2019’da POS cihazı komisyon oranlarına tavan getirilmesinin ardından bankalar POS kullanım ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte esnafımızın kullandığı POS cihazı ve anlaştığı banka sayısına göre aylık maliyeti arttı. Ülkemizde şu an 69.8 milyon kredi kartı ve 1.5 milyon POS cihazı kullanılıyor. Dolayısıyla esnafımızın POS cihazı bulundurmadan ayakta kalması mümkün değil. Bankalar esnaf ve sanatkârlarımızdan her ay 55 TL ile 100 TL arasında değişen POS kullanım ücreti tahsil ediyor. Her işlem için bankalara komisyon ödeyen, cihazın teknik bakım ücretini, elektrik giderini ödeyen esnafımıza POS kullanım ücreti büyük bir külfet getirmektedir” diye konuştu.

“KULLANILAN POS CİHAZI BAŞINA ESNAFIN MALİYETİ ARTIYOR”

POS cihazı ile yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almanın doğru olmadığını dile getiren Palandöken, “POS cihazı zaten esnafın ücretini vererek satın aldığı bir cihaz. Ne kadar çok POS cihazı kullanılır ve ne kadar çok banka ile çalışılırsa aylık maliyetler de o kadar artıyor. Hatta toplamda aylık 1000 TL’den fazla POS kullanım bedeli ödeyen işyerleri var. Bankalar bu cihazlar aracılığıyla yapılan her satıştan komisyon adı altında kar elde ederken bir de her ay cihaz kullanım bedeli tahsil etmek adil bir uygulama değil. Esnafımızın maliyetini artıran ve rekabet koşullarını güçleştiren POS kullanım ücreti mutlaka kaldırılmalı. Bununla birlikte POS cihazı komisyon oranları daha da aşağı çekilmelidir. Bankalar ekmediğini biçmemeli ve esnafımız üzerinden çifte kazanç elde edilmemelidir” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)