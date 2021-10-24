Muhtarlar ile birlikte çalışmaktan, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aşgın, mahallelerde yaptıkları çalışmaları istişare içerisinde yürüttüklerini ve her zaman muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Mahallelerde yaptıkları çalışmaları muhtarlarla yerinde incelediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Muhtarlarımız, büyük bir fedakârlık içerisinde mahallelerinin sorunlarını çözmenin, bize yardımcı olmanın büyük bir azmi ve gayreti içerisindeler. 15 mahallemizin de bizim için ayrı bir yeri var. Mahallelerimize hiçbir ayrım yapmadan ne yapılması gerekiyorsa muhtarlarımızla işbirliği içerisinde o hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz. 2,5 yılda çok güzel hizmetler yaptık. Ama bu yaptıklarımız yetmez, daha fazlasını yapacağız. Hemşehrilerimizçok daha güzeline ve fazlasına layık. Mahallelerimizin daha yaşanılabilir olması bizim temel gayemiz. Bu gaye doğrultusunda gece-gündüz aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Program sonunda muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Aşgın, muhtarlara günün anısına nostaljik görünümlü radyo hediye etti. Başkan Aşgın, muhtarlar arası bowling turnuvasında dereceye giren muhtarlara da madalyalarını takdim etti. (Haber Merkezi)

