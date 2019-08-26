15 kazada 38 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Sungurlu Hacettepe Mahallesi’nde Ş.A sevk ve idaresindeki araç R.V isimli kişiye çarparak hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmasına sebep oldu. Gülabibey Mahallesi’nde E.Ü yönetimindeki araç M.O isimli kişiye çarparak yaraladı.

Çepni Mahallesi’nde K.B sevk ve idaresindeki araç ile E.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte S.K ve A.K isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde ise B.Ç isimli kişinin yönetimindeki elektrikli bisiklet tek taraflı kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Buharaevler Mahallesi’nde F.M yönetimindeki araç M.H.A isimli kişiye çarparak yaralarken, aynı mahalledeki diğer kazada S.Ç yönetimindeki araç Y.E.T isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Gülabibey Mahallesi’nde M.A ve K.L sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.A ve N.A hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Ulukavak Mahallesi’nde M.T ve E.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.Y.K hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Mecitözü Hıdırlık Mahallesi’nde F.Ü sevk ve idaresindeki araç ile S.E yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak Mecitözü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Karapınar Köyü mevkiinde H.K yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen M.Ç yönetimindeki araca çarparak yan yattı. Kazada iki sürücü ile B.Ç isimli sürücü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Beylice Köyü’nde E.K (23) yönetimindeki araç bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.K (14) N.K (44( ve S.K (46) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Sungurlu Kuşçalı Köyü mevkiinde ise Y.T (21) yönetimindeki traktör kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte M.T (42) ve A.T (16) yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

İskilip Kayaağzı Köyü’nde M.Y yönetimindeki araç S.C yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan N.Y yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan N.Y ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Alaca Çopraşık Köyü mevkiinde ise E.Ö yönetimindeki otomobil kaygan yolda takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ş.B, M.Ö ve A.Ö yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Salman Köyü’nde ise F.D yönetimindeki araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.H., Ş.O. ve Z.K. isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)