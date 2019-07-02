15 kazada 34 yaralı

Gülabibey Mahallesi’nde H.G ve M.A yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte A.K, G.A ve A.K isimli kişiler yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Ulukavak Mahallesi’nde R.D yönetimindeki araç A.Y isimli kişiye çarparak yaralarken, Alaca Günhan Mahallesi’nde ise H.K isimli sürücü yönetimindeki araca binmeye çalışan S.Ö aracın aniden hareket etmesi sonucu düşerek yaralandı. Ulukavak Mahallesi’nde başka bir kazada İ.C ile H.U.S yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Buharaevler Mahallesi’nde M.Ç ve İ.Y yönetimindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Y.Y ve G.Y isimli kişiler yaralandı. Saat Kulesi civarındaki otobüs durağında ise H.A isimli kişi otobüse çarparak yaralandı. Buharaevler Mahallesi’ndeki diğer bir kazada E.D ve R.T yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte H.G isimli kişi yaralandı.

İskilip Kaleboğazı Mahallesi’nde Y.E.Ç yönetimindeki elektrikli bisiklet devrildi. Sürücü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı. Osmancık Esentepe Mahallesi’nde S.R yönetimindeki araç kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.R yaralandı. Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde ise H.Z yönetimindeki motosikletten düşen kişi yaralandı.

Boğazkale Yüzsekyayla Köyü’nden ilçeye seyir halinde bulunan İ.B (22) yönetimindeki araç şarampole devrildi. Kazada hayati hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanan sürücü Boğazkale Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Osmancık Sarıoğlan Köyü istikametinden Hanefi Köyü istikametine seyir halinde olan K.H (30) yönetimindeki araç da şarampole devrilerek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.H (30), G.D (71) K.H (60) ve Z.S (63) yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çankırı İskilip Karayolu Yeniköy mevkiinde ise İskilip istikametine seyir halinde bulunan F.K (41) yönetimindeki araç aynı istikamete giden A.K. (39) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.K. (32) ve A.K. (2) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Bayat Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Dodurga Kuyucak Köyü yolunda N.Ş (42) isimli sürücü yönetimindeki traktör devrildi. Kazada sürücü yara almazken, traktörde bulunan M.B (19) ve M.Ş (18) isimli gençler yaralanarak Dodurga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık Tosya yolu Sarpunkavak Köyü mevkiinde ise Tosya istikametinden ilçe istikametine seyir halinde bulunan A.K (55) yönetimindeki araç dinlenme tesisine girmek için döner kavşağa geldiğinde önündeki otobüse arkadan çarptı. Kazada sürücü ile birlikteç araçta yolcu olarak bulunan A.H (54) yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)