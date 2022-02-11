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“1.485 kişiye 21.6 milyon lira ödeme” 

Yoksulluk nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında 2021 yılında her ay ortalama 1.485 kişiye toplam 21.619.196,97 lira ödeme yapıldığı açıklandı.

Güncel 11.02.2022, 18:48
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“1.485 kişiye 21.6 milyon lira ödeme” 

Çorum Valiliği tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 2021 faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 
İl Müdürlüğü’nün aile, yaşlı, kadın, çocuk, engelli, şehit yakınları ve gazilerle ilgili sosyal hizmet alanlarında faaliyetlerini yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, “Çocuk hizmetleri alanında koruma ve bakım altında olan çocuklarımıza yatılı olarak, 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi, 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı 7 adet kiralanan dairelerde hizmet veren Çocuk Evlerinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Önemli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler, çocuk kuruluşlarında hazırlanan faaliyetler düzenlenmiştir. Çocuklara bu faaliyetlerle ilgili milli ve manevi duyguları kazandırmak, çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak ve farkındalık kazandırılması amaçlanmıştı.
Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında 2021 yılında her ay ortalama 1.485 kişiye toplam 21.619.196,97 TL ödeme yapılmıştır” denildi. 
“ÇORUM’DA 96 ÇOCUK KORUYUCU AİLE YANINDA”
Korunmaya muhtaç çocuklara bakım tedbiri alındıktan sonra korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetleri uygulama esasları ve yönetmelik kapsamında Çorum’da başarılı bir hizmet yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu kapsamda ilimiz nüfus açısından 43. sırada olmasına karşın koruyucu aile sıralamasında 26. sırada bulunmaktadır. İlimizde 78 aile yanında 96 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlanmakta olup 12 aile sıra beklemektedir” ifadeleri kullanıldı.   
“4 ÇOCUK EVLAT EDİNDİRİLDİ”
Koruma ve bakım tedbiri alınan çocuğun, öz ailesi vefat etmiş veya terk durumundaki öz aileye dönüş imkanı olmayan çocukların, İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen evlat edindirme hizmeti ile başvurusu bulunan ailelere yapılan çalışmalarla evlat edindirildiği kaydedilirken, bu kapsamda 2021 yılında 4 çocuğun evlat edindirildiği, 8 çocuğun takibinin yapıldığı ve 23 ailenin de sırada beklediği belirtildi. 
9 adet özel kreş ve gündüz bakımevinin bulunduğu kentte toplam 978 kapasiteye sahip olan kuruluşlarda 697 çocuğa hizmet verildiği belirtilirken, ayrıca 29 çocuk için ücretsiz kreş hizmeti sunulduğu kaydedildi.  
Aylık ortalama yaklaşık 400 çocuk için 2021 yılında toplam 2.077.326,10 TL doğum yardımı ödemesi yapıldığı belirtildi. (Haber Merkezi) 
 

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