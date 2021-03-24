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146 kişi hayatını kaybetti 29.762 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 29.762 koronavirüs vakası tespit edildi, 146 kişi hayatını kaybetti
Güncel
24.03.2021, 20:03
4
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