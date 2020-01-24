“1450 kişiye 16 milyon liralık yardım yapıldı”

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün, birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek misyonu ve Türkiye’nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık birimi olmak vizyonu ile aile, yaşlı, kadın, çocuk, engelli, şehit yakınları ve gaziler vb. sosyal hizmet alanlarında faaliyetlerini yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, Çocuk hizmetleri alanında koruma ve bakım altında olan çocuklara yatılı olarak, 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi, 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı 7 adet kiralanan dairelerde hizmet veren Çocuk Evlerinde faaliyet yürütüldüğü kaydedildi.

Koruma ve bakım altında bulunan çocukların koruma ve bakım hizmeti yanında topluma daha faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri için sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapılarak, İl Çocuk Hakları Komitesi çalışmaları, Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Programı kapsamlarında çocuklar için çeşitli faaliyetler düzenlendiğinin anlatıldığı açıklamada, faaliyetlerde çocuklarında görev alarak birçok konuda bilinçlenmelerinin sağlandığını belirtildi.

Yatılı kuruluşlardan 4 gencin Hitit Üniversitesi’nde 7 gencin de diğer illerde üniversiteye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında her ay ortalama 1450 kişiye 2019 yılında toplam 16.139.232,43 TL ödeme yapıldığı ifade edildi.

Çorum’un nüfus açısından 41.sırada olmasına rağmen koruyucu aile sıralamasında 23. sırada bulunduğunu kaydedildiği açıklamada, Çorum’da 75 aile yanında 91 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığı 14 ailenin de sıra beklediği anlatıldı.

2019 yılında 5 çocuğun evlat edindirildiği, 12 çocuğun takibinin yapıldığı ve 21 ailenin sırada beklediğinin belirtildiği açıklamada, Çorum’da 8 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi bulunduğu, toplam 832 kapasiteye sahip olan kuruluşlarda 610 çocuğa hizmet verildiği ayrıca 21 çocuk için ücretsiz kreş hizmeti sunulduğu kaydedildi.

Aylık ortalama yaklaşık 450 çocuk için 2019 yılında toplam 2.201.846,16 TL doğum yardımı ödemesi yapıldığının anlatıldığı açıklamada, korunma kararı kaldırılan gençlerin bakım sonrası rehberlik hizmeti kapsamında 1 yıl süre ile izlenmeye devam edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarına Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında ataması yapılan kişilerin de iş yerlerinde ziyaret edildiği belirtildi.

Yaşlı ve engellilere, Hacı Kamile-Ahmet Akdağ Huzurevi ve Atıl Üzelgün Huzurevleri; Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile üç tane Özel Bakım Merkezinde yatılı hizmet verildiğinin ifade edildiği açıklamada, “Bu kapsamda Özel Bakım Merkezlerinde 225 Engelsiz Yaşam Merkezinde 77 engelliye; Huzurevlerinde 132 yaşlıya bakım hizmeti verilmektedir. Kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan yaşlı ve engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla birçok sosyal kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmektedir.

İki tanesi Sungurlu’da bir tanesi Laçin’de bulunan Özel Bakım Merkezlerinde toplam 225 ağır engelli kalmaktadır.

Yaşlı ve engellilerin yaşadıkları ortamdan kopmadan daha kaliteli bir bakım alabilmelerini sağlamak için ağır engellilere bakan kişilere evde bakım yardımı kapsamında her ay ortalama 4450 kişiye 2019 yılında toplam 68.571.839,55 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılında yaklaşık 800 kişiye engelli kimliği düzenlenmiştir.

Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 100 kişilik Çorum Merkez Huzurevinin inşaat süreci devam etmekte olup bu yıl fiziki olarak % 95 civarında tamamlanmıştır. Kaliteli Yaşlanma ve Terapötik Rekreasyon Projesi, Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Çorum Aile Hekimleri ortaklığında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesidir. 2019 yılında onaylanan projemiz 18 ay süre ile devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)