14 yaşında zorla evlendirildi, sonu ölüm oldu

Çorum’da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi 20 yaşındaki Gökcen Şişman’ı otomobil içerisinde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen 25 yaşındaki Selim Şişman hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Selim Şişman’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay 4 ay önce Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma aşamasına gelince, bir sığınma evine yerleşti. Daha sonra Kastamonu’dan Çorum’a taşınan genç kadın, kirada oturmaya başladı.

Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenen Selim Şişman, beraberinde aynı zamanda akrabası olan eşinin anne ve babasını da alarak kente geldi. Otomobille adrese giden aile, dışarıda beklemeye başladı. Bir süre sonra Gökcen Şişman, kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Şişman ise başta otomobile binmek istemedi, ardından ailesini görünce araca girdi. Araçta Gökcen Şişman ile Selim Şişman konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Şişman, yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş açtı, bir merminin ensesine isabet ettiği Gökcen Şişman, kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Şişman'ın ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobildeki Gökcen Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Şişman ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Şişman gözaltına alınıp tutuklandı.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDA DAVA AÇILDI

Karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katil zanlısının hakkında hazırlanan iddianame, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık hakkında "tasarlayarak, altsoydan akrabayı kasten öldürme " suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede Selim Şişman ile öldürülen Gökçen Şişman’ın resmi nikâhla evli oldukları, ölen Gökcen Şişman’ın Kastamonu Aile Mahkemesinde yürütülmekte olan bir dosyasının mevcut olduğu ve dosyada şiddet gördüğüne dair raporların bulunduğu belirtildi.

Ayrıca iddianamede öldürülen Gökcen Şişman’ın 2011 yılında henüz 14 yaşında ve çocukken kendisinin istememesine rağmen ailesinin baskısıyla halasının oğlu olan Selim Şişman ile imam nikâhı ile evlendiği ve evlilikleri içerisinde 5 yaşında ve 2 yaşında iki çocuklarının bulunduğu, 2018 yılında ise eşi tarafından şiddete uğradığını beyan ederek, 2 gün boyunca konuk evinde kaldığı, daha sonra hamile olduğu için evine geri döndüğü, fakat kocasından ve kendi annesi ile babasından da şiddet gördüğü iddiasıyla 2019 yılında evi tekrar terk ederek kadın sığınma evine geri döndüğü belirtildi.

İddianamede öldürülen genç kadının Kastamonu sığınma evinde de bir süre kaldıktan sonra ise, Çorum’da sığınma evine geldiği, sığınma evinde tanıştığı kişilerle ev tutup yerleştiği belirtildi.

“EŞİM BENİ ALDATIYORDU”

Araç içerisinde eşi Gökcen Şişman’ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Selim Şişman, ifadesinde, olay günü ve öncesinde yaşadıklarını anlattı.

Kayınpederinin aynı zamanda dayısı olduğunu anlatan Şişman, “Eşim sığınma evine gitmeden önce anne ve babasının yemeklerine uyku ilacı katmış. Bir gece geldiğimde evde bir adam gördüm ve silahlıydı. Bana silah çekti. Ben bir şey yapamamıştım. Adam da balkondan kaçmıştı. Eşimin başkasına yazdığı mesajları da mahkemeye sunacağım zaten. Birkaç gün sonra da eşim sığınma evine gitmişti. Sonra biz Çorum’a geldik, kötü bir niyetimiz yoktu. Aracın içerisinde de korkutmak amacıyla silahı doldur boşalt yaptığım sırada kafasının yanından geçen düşüncesiyle ateş ettim. Ancak, mermi ensesinden girmiş” dedi.

Maktul genç kızın anne ve babası da ifadelerinde, kızlarının Çorum’da fuhuş yaptığı yönünde söylentiler olduğunu ve onu bu hayattan kurtarmak için damatlarıyla beraber Çorum’a geldiklerini belirttikleri görüldü.

İddianamede tutuklu sanıklar Selim Şişman ile anne Neslihan ve baba Yaşar Şişman ve kendilerine yardımcı olan Seycan Şentürk hakkında “tasarlayarak öldürme” başta olmak üzere çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (Yusuf ÇINAR)