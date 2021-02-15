14 Şubat’ta kendini yalnız hissedenlere

14 Şubat’ta sevgilisi olmayanlar için söyleyen Nagiyeva, kendini yalnız hissedenlerin duygularına tercüman olacak bir çalışma yapmak istediğini,bu kapsamda yalnızlığı, İstanbul’a sorduğunu belirterek, “Tabii içinde kendimizi bulabileceğimiz bir şarkıyı dinlerken hüzünlenebiliriz, ama hiçbir zaman benliğimizi yalnızlık hissiyatına kaptırmamamız gerekir” dedi.

Söz ve müziği Gönül Nagiyeva’ya ait olan şarkının düzenlemesini Ahmet Öztürk, Müzik Direktörlüğünü Tolga Şekerci yaparken yönetmenliğini Gülşen Aybaba üstlendi. (Haber Merkezi)

