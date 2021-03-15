“14 Mart, bir kahramanlık destanı”

14 Mart 1919’da İstanbul’u işgal etmeye kalkanlara karşı direnen tıp öğrencilerinin işgale başkaldırısının 102. yılının geride bırakıldığının belirtildiği açıklamada, “Ezelden beri hür yaşamış milletimizin işgale boyun eğmeyeceğini haykırdığı ve tıbbiye öğrencilerinin yaktığı bağımsızlık meşalesinin yıl dönümündeyiz” denildi.

Bu seneki 14 Mart Tıp Bayramı’nın Covid-19 pandemisinin gölgesinde buruk bir şekilde kutlandığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu milletin hekimleri, bu milletin yeniden dirilişi için 1919’da nasıl kenetlendi ise bugün de ülkemizin geleceği ve halkımızın sağlığı için her zamankinden daha çok çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki, biz hekimler ve sağlık çalışanları, insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız.

Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak gece gündüz insanımızın sağlığı için hizmet sunuyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen medeniyet anlayışını temsil eden Büyük Türk Milleti’nin evlatları olarak bizler mücadelemizi cansiperane bir şekilde sürdürmekteyiz. Hekimler olarak Milletimizle birlikte; acımızın da, umudumuzun da, kaderimizin de bir olduğunu haykırmaya, insanımız ve insanlık için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet sunmaktan, insanımızın sağlığını emanet ettiği kişiler ve onlar için şifa sunan eller olmaktan her zaman büyük onur duyduk.”

“YÖNETİCİLERİMİZDEN MÜJDELER BEKLİYORUZ”

“Bütün bu özverili çalışmalarımıza rağmen, ülkemizde sağlık alanında ciddi sıkıntılar devam etmektedir. Burada özellikle sağlıkta şiddet konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Son yıllardaki düzenlemeler ile biraz iyileşme olsa da, istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu konuda yeni adımların atılması gerekmektedir.

Covid 19- pandemisiyle mücadele eden ve zor şartlarda çalışan hekimlerin özlük haklarında sıkıntılar mevcuttur. Ek ödeme ve tazminatlarının emekliliğe yansıtılmaması, yıpranma payımızın verilmemesi, Covid-19 pandemisinin “Meslek Hastalığı” sayılmasındaki belirsizlikler, döner sermaye dağıtılmasındaki sıkıntılar ve pandemiyle mücadele eden aile hekimlikleri ve diğer sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara sadece birkaç ay verilip kesilen ödemeler halen çözüme kavuşmayı beklemektedir. 14 Mart Tıp Bayramı gibi anlamlı bir günde sorunlarımızın çözüleceğine dair yöneticilerimizden müjdeler beklediğimizin bilinmesini istiyoruz.” (Haber Merkezi)