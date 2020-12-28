“14 kişi yakalandı, 3 kişi tutuklandı"

Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki börekçide, 22 Aralık günü, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Tercan (27) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler B.M., V.B., S.G., K.D. ve C. Ç., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden ikisi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden bir sürenin ardından kurşunlanan iş yeri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada;

“Ateşli Silahla Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme ve 6136 S.K.M” olayları ile ilgili bugüne kadar toplamda 14 kişinin yakalandığı belirtilerek. Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden üç kişinin tutuklandığı, olayda kullanılan üç ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.