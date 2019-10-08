14 kazada 30 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde M.Ç isimli sürücünün yönetimindeki motosiklet yaya olarak ilerleyen C.K isimli kişiye çarparak yaraladı. Mimar Sinan Mahallesi’nde ise B.B sevk ve idaresindeki araç ile G.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.Ç yaralanarak hastanelik oldu.

Akşemsettin Caddesi üzerindeki kazada ise S.K yönetimindeki araç ile M.N.D sevk ve idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı. Söğütlüevler mevkiindeki kazada ise K.P ve Ş.A yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.P yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Üçtutlar Mahallesi’nde B.D yönetimindeki motosiklet ile R.E yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arzetleyecek şekilde yaralandı.

Çepni Mahallesi’nde M.A yönetimindeki araç ile H.D sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.D yaralandı. Sungurlu Şenyurt Mahallesi’ndeki kazada N.B ile H.S yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’nde ise M.K isimli sürücü M.B isimli yayaya çarparak yaraladı. Meydan Camii önünde ise A.Y ve H.A yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte E.K isimli yolcu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki kazada ise Ç.E yönetimindeki araç ile A.Y sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.İ ile D.Ç.E yaralandı. Yavruturna Mahallesi’nde M.Ç yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Sürücü yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’ndeki diğer kazada S.Ö yönetimindeki araç ile A.K yönetimindeki araç çarpıştı. İki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.Ö hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kazada ise K.Ö yönetimindeki araç ile İ.Ö sevk ve idaresindeki araç çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan T.Ö yaralandı.

(Haber Merkezi)